Lichtensteig: Ehering gefunden – Besitzer gesucht

Dieser Ring wurde in der Nähe des Volgs in Lichtensteig gefunden. Im Innern des Rings steht «Kari» eingraviert.

Das ist passiert

«Den vermisst sicher jemand», meldet sich der 30-jährige Roger bei 20 Minuten. Er war vergangenen Samstag in Lichtensteig SG unterwegs, als er etwas am Strassenrand aufblitzen sah. «Es handelt sich wahrscheinlich um einen Verlobungs- oder Ehering», erzählt Roger weiter. Der Ring lag auf dem Boden in der Nähe vom Volg.