Klimawandel : Karibikinsel will Regierung der Niederlande verklagen

Bonaire, eine sogenannte Besondere Gemeinde der Niederlande, liegt in der Karibik.

Bewohner der Karibikinsel Bonaire wollen die niederländische Regierung vor Gericht dazu zwingen, sie vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. Wie die Umweltorganisation Greenpeace am Mittwoch mitteilte, soll die Klage noch in diesem Jahr vor einem Gericht in Den Haag eingereicht werden. Die Kläger berufen sich auf eine Studie von Greenpeace und der Vrije Universiteit Amsterdam, derzufolge bis zum Ende des Jahrhunderts ein Fünftel von Bonaire im Meer versinken könnte.