Kein Doping-Vorsatz - «Kariem Hussein nahm die Tablette nicht, um seine Leistung zu verbessern»

So kann Hussein nach Absitzen seiner Sperre wieder Spitzensport betreiben.

Bei Antidoping Schweiz sah man keinen Grund an Husseins Aussage zu zweifeln, er sei ehrlich und glaubwürdig rübergekommen. «Die positive Dopingprobe korrespondiert mit dem Produkt, das er angab», sagte König weiter.

Er sagte zudem, dass es genau diese Fälle seien, die man nicht wolle, die unabsichtlichen Dopingverstösse. Deshalb investiert man bei Antidoping Schweiz sehr viel in die Prävention. «An diesem Fall sieht man, dass die Schweizer Athletinnen und Athleten vor der Einnahme irgendeines Produktes die Medikamentendatenbank von Antidoping Schweiz konsultieren sollten. Auch wenn man sich sicher ist, lieber doppelt kontrollieren. Das ist die Lektion, die man daraus lernen muss. Es muss ein Warnschuss an andere Athletinnen und Athleten sein», so König.