Bundesrätin - Karin Keller-Sutter findet Genderstern eine «Verhunzung der Sprache»

1 / 4 «Was bringt diese ganze Gender-Diskussion einer alleinerziehenden Frau, die sich durchs Leben kämpfen muss?»: Karin Keller-Sutter findet, dass die «richtigen Fragen» diskutiert werden müssen. Nicole Philipp/Tamedia AG Die Verwendung des Gendersterns bezeichnet sie als «Verhunzung der Sprache». 20min/Simon Glauser Im Gespräch mit «Blick» ist auch die Abstimmungsvorlage «Ehe für Alle» ein Thema. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Immer wieder sorgt der Genderstern für Streitstoff.

Bundesrätin Karin Keller-Sutterkann ihm nichts abgewinnen.

Auch der Bund sieht bei der Verwendung des Sterns sprachliche Schwierigkeiten.

Beim Thema Genderstern scheiden sich die Geister. Bundesrätin Karin Keller-Sutter etwa hat dazu eine klare Haltung, die sie in einem Gespräch mit dem «Blick» verrät: «Dem Genderstern kann ich nichts abgewinnen. Das ist aus meiner Sicht eine Verhunzung der Sprache.» Und: «Was bringt diese ganze Gender-Diskussion einer alleinerziehenden Frau, die sich durchs Leben kämpfen muss? Was hilft diesen Frauen gegen die Rentenlücke in der zweiten Säule? Wer für Frauen kämpft, sollte über die richtigen Fragen diskutieren.»

Im Interview spricht die Bundesrätin auch über die Rolle der Frau, vor allem im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht, dessen Einführung sich heute zum fünfzigsten Mal jährt, sowie die «Ehe für Alle», für die sich die Justizministerin einsetzt. Sagt das Volk am 26. September ja, so könnten die ersten homosexuellen Paare frühestens ab 1. Juli 2022 heiraten, so Keller Sutter. Denn dann trete das Gesetz in Kraft.

Seit 32 Jahren verheiratet und kinderlos

Trotz der Befürwortung des Gesetzes bezeichnet sie das traditionelle Familienmodell als «sicher ideal», nach der gesellschaftlichen Realität gebe es heute aber auch andere Modelle. Zur Sprache kommt auch die eigene Familiensituation der Bundesrätin: Seit 32 Jahren verheiratet und kinderlos. Dies sei ein nicht ganz freiwilliger Entscheid gewesen, so Keller-Sutter. Sie spricht dabei ihre zwei Fehlgeburten an, worüber sie sich in früheren Gesprächen mit Journalisten bereits geäussert hat. «Ich habe irgendwann gedacht, dass das Leben für mich halt einen anderen Weg bestimmt hat.»

Die Haltung des Bundes zum Genderstern Der Bund hat seine Meinung im Rahmen eines Mitte Juni veröffentlichten Leitfaden kundgetan: Aus Sicht der Bundeskanzlei würden typografische Mittel wie eben der Genderstern dem Anliegen, möglichst alle Menschen einzubeziehen, nicht gerecht werden. «Die Bundeskanzlei ist sich bewusst, dass Menschen, die vom herkömmlichen binären Geschlechtermodell nicht erfasst werden, auch in einer Sprache, die ebenfalls nur zwei Geschlechter kennt, nicht gleich repräsentiert sind wie Frauen und Männer», heisst es in dem Schreiben unter anderem. Ausserdem würde der Stern eine Reihe von sprachlichen Problemen verursachen.