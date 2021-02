Medienkonferenz : Die neue Staatssekretärin für Migration heisst Christine Schraner Burgener

Karin Keller-Sutter tritt am Donnerstag um 9 Uhr vor die Medien. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) und das Bundesamt für Justiz bekommen eine neue Direktorin bzw. einen neuen Direktor. Verfolgen Sie die Medienkonferenz live auf 20 Minuten.

Christine Schraner Burgener wird neue Staatssekretärin für Migration. Damit wird sie ab 1. Januar Nachfolgerin von Mario Gattiker, der in den Ruhestand geht. Schraner Burgener ist seit 1991 im diplomatischen Dienst des EDA tätig. Zunächst in der Botschaft in Marokko, danach in Dublin. Zwischenzeitlich arbeitete sie in Bern, von 2009 bis 2015 war sie Botschafterin in Thailand und bis 2018 in Deutschland. Seit 2018 ist sie UNO-Sondergesandte für Myanmar.