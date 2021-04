Medienkonferenz Bundesrat - Karin Keller-Sutter stellt Strategie des Bundes zu häuslicher Gewalt vor

Das steht in der Roadmap

«In der Roadmap werden zehn prioritäre Handlungsfelder identifiziert», schreibt der Bund in seinem Communiqué. «Konkrete Massnahmen formuliert die Roadmap unter anderem bei der Nutzung technologischer Möglichkeiten: Die Kantone werden prüfen, ob Opfern im Rahmen eines Pilotprojektes auf deren Wunsch hin ein Notfallknopf zur Verfügung gestellt werden kann. Das Potenzial technischer Mittel wird der Bundesrat zudem im Rahmen des Postulats von Sibel Arslan ‹Prüfung wirksamerer Massnahmen zum Opferschutzes in Hochrisikofällen› vertiefen. Dieser Bericht soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 verabschiedet werden.»