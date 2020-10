Karin Rykart (Grüne)Zürcher Polizeivorsteherin positiv auf Corona getestet

Der Ehemann von Stadträtin Karin Rykart wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Die Sicherheitsvorsteherin, welche seit anfangs dieser Woche ihre Ferien zuhause in Zürich verbringt, begab sich daraufhin in Quarantäne und liess sich auf das Coronavirus testen. Das Testergebnis fiel positiv aus, heisst es in einer Mitteilung.