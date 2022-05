Historische Premiere : Karine Jean-Pierre wird neue Chefsprecherin von US-Präsident Biden

Führungswechsel im Pressestab des Weissen Hauses: Die bisherige Vize-Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, wird als erste Schwarze Frau der Geschichte Chefsprecherin des Weissen Hauses.

Sie arbeitete schon in Bidens Wahlkampfteam und später im Weissen Haus als seine Vize-Sprecherin.

Jean-Pierre wurde auf der französischen Karibik-Insel Martinique geboren und wuchs in New York auf.

Die 44-jährige Karine Jean-Pierre löst die bisherige Chefsprecherin Jen Psaki ab, die Ende kommender Woche ihren Posten niederlegt, wie das Weisse Haus am Donnerstag mitteilte. Pierre wird nicht nur die erste Schwarze Frau in dem Amt, sondern auch die erste offen homosexuelle Frau. Biden würdigte am Donnerstag «Erfahrung, Talent und Integrität» seiner künftigen Sprecherin. «Sie wird eine starke Stimme sein, die für mich und diese Regierung spricht.»