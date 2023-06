Karl-Erivan Haub traf kriminelle Finanzmänner in Russland

Die Familie ging zunächst davon aus, dass der damals 58-Jährige am Klein Matterhorn tödlich verunglückte. Doch nun gibt es Hinweise darauf, dass Haub noch am Leben sein könnte, nachdem er möglicherweise in Russland gesichtet wurde.

Lebt der verschwundene Milliardär und Mitbesitzer des Handelskonzerns Tengelmann, Karl-Erivan Haub, noch? Diese Frage beschäftigt deutsche und US-Behörden seit Wochen, nachdem der «Stern» berichtete, dass der frühere Chef der deutschen Tengelmann-Handelsgruppe möglicherweise in Moskau gesichtet wurde. Haub war im April 2018 in Zermatt zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Trotz intensiver Suche blieb er unauffindbar. Obwohl seine Leiche nie gefunden wurde, gilt Karl-Erivan Haub seit 2021 als tot .

Die Tage nach dem Verschwinden

Im Interview mit N-TV erzählt von Boetticher, was in den Tagen nach Haubs Verschwinden geschah: Die Rettungskräfte hätten «die bislang umfangreichste Such- und Rettungsaktion am Matterhorn» gestartet. Dennoch fanden die Retter keine Spuren, die in Gletscherspalten führten, keinen Handschuh, keine Mütze, gar nichts.