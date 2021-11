Katzen-Kratzbaum und Hanteln – Karl Lagerfelds Nachlass kommt unter den Hammer

Das ist Karl Lagerfeld:

Karl Otto Lagerfeld war ein in Paris lebender deutscher Modeschöpfer, Designer, Fotograf und Kostümbildner. Seine Modekarriere hat 1950 in Paris begonnen. Dort arbeitete er für Modefirmen wie Balmain, Patou, Chloé. Ab 1974 kreierte er selber Mode für Damen und Herren. 1983 ernannte ihn Chanel zum Chefdesigner. Der anschliessende Aufstieg des Modehauses zu einem internationalen Milliardenkonzern wird zu grossen Teilen Lagerfeld zugeschrieben. 2019 starb der Modezar an Krebs.