Seit Ende Februar haben mehrere Regionen in Deutschland den Schulunterricht vor Ort wieder zugelassen.

Der Gesundheitsminister Jens Spahn steht nicht erst seit dem vorübergehenden Impfstopp mit AstraZeneca in der Kritik, sein Ministerium mache nicht schnell genug vorwärts.

Der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) hat bereits in der Vergangenheit vor zu frühen Öffnungen gewarnt. Nun fordert er für Deutschland einen neuerlichen Lockdown.

Der deutsche SPD-Politiker Karl Lauterbach, der sich in der Pandemie immer wieder pointiert äusserte, schlägt Alarm. Wie deutsche Medien berichten, erklärte Lauterbach am Freitagmorgen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn, es sei nicht der Moment, Öffnungen voranzutreiben. Stattdessen solle das Land wieder in einen Lockdown.