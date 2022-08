Deutschland : Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit Corona infiziert

Deutschland wappnet sich für mögliche Herbst-Corona-Welle

Am Mittwoch hatten Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP) ein neues Konzept vorgestellt, um Deutschland gegen eine mögliche Herbst-Corona-Welle zu wappnen. Im Zentrum steht das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken. So soll bundesweit weiter eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen gelten sowie neu eine Masken- und Testpflicht in Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Die Länder sollen selbst entscheiden, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Supermärkten Masken vorschreiben. An Schulen ist eine Maskenpflicht nur noch erlaubt, wenn der Präsenzunterricht gefährdet ist – und dann nur ab der fünften Klasse.



Lauterbach hat während der Corona-Pandemie einen grossen Bekanntheitsgrad erlangt und sich einen Ruf «als Dauermahner» erarbeitet. Das hat ihm auch Kritik eingebracht. So warnte er vor einem möglichen Auftreten einer «Killervariante» des Coronavirus. Lauterbach verteidigte sich gegen den Vorwurf, seine Wortwahl in der Pandemie sei unnötig drastisch. «Ich verwende wenige Vokabeln, die apokalyptisch sind», sagte der Gesundheitsminister. «Aber manchmal muss man die Dinge beim Namen nennen.» Gäbe es ein Virus, das die Ansteckung der BA.5-Variante mit dem schweren Verlauf einer Delta-Variante verbände, «dann wäre das eine Killer-Variante». Er habe «nicht gesagt, dass eine solche Variante definitiv kommt, sondern dass wir auf eine solche Variante vorbereitet sein müssen.»