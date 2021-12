Regierungsbildung in Deutschland : Karl Lauterbach soll nun doch Gesundheitsminister werden

Der Koalationsvertrag zwischen der SPD, Grüne und FDP steht und muss heute Nachmittag nur noch von den Grünen abgesegnet werden. Bei der Besetzung der Regierungsposten gibt es einige Überraschungen.

Karl Lauterbach soll neuer Bundesgesundheitsminister werden. Das teilte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin mit. Der 58-Jährige gilt als einer der renommiertesten Gesundheitsexperten seiner Partei, allerdings hatte es gegen ihn in der SPD auch Vorbehalte gegeben.

Die Sozialdemokraten (SPD) benannten als letzte der drei Parteien der geplanten Ampel-Koalition mit Grünen und Liberalen (FDP) am Montag ihre Ministerinnen und Minister. Lauterbach soll demnach mitten in der Hochphase der vierten Corona-Welle das Amt vom scheidenden christdemokratischen Amtsinhaber Jens Spahn übernehmen.

Die bisherige Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) wird künftig das Verteidigungsministerium führen. Das gab der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin bekannt. Lambrecht bezeichnete die neue Aufgabe als Herausforderung.

Erste Bundesinnenministerin ernannt

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Klara Geywitz wird das neu zugeschnittene Bundesbauministerium übernehmen. Das gab der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin bekannt. Bisher war der Bereich Bauen vom Bundesinnenministerium verantwortet worden.

Die bisherige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) übernimmt in der neuen Regierung das Entwicklungsministerium. Das gab der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin bekannt. Zum Chef des Bundeskanzleramts will Scholz den bisherigen Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt machen.