Im November hatte Model Karlie Kloss (28) ihre Schwangerschaft bekanntgegeben, nun ist ihr erstes Kind da. Papi Joshua Kushner (35) postete die News stolz auf Instagram. «Willkommen auf der Welt», kommentiert der Unternehmer das Foto ( oben in der Bildstrecke ) eines kleinen, in blau-weiss-gestreifte Tücher eingewickelten Wesens. Geschlecht oder Namen ihres ersten Kindes haben die frischgebackenen Eltern bisher nicht verraten.

Joshua ist mit den Trumps «verbandelt»

So sagte sie etwa im Podcast von Designerin Diane von Furstenberg, dass die Beziehung zur Familie von Josh «kompliziert» sei, sie sich aber «für die Liebe entschieden» habe. Und sie zeigte sich auf Insta in einem Shirt mit der Aufschrift «Arrest the cops who killed Breonna Taylor».