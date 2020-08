vor 17min

Covid-19 in Berner Nachtclub Karma Club – 419 Partygästen droht nun Quarantäne

Nach dem Besuch eines Tanzclubs in Bern ist am Dienstag eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bernische Kantonsarztamt klärt nun bei 419 Gästen die Anordnung einer zehntägigen Quarantäne ab.

Am Mittwochabend erhielten Besucher des Berner Nachtclubs Karma die schlechte Nachricht aufs Handy geschickt: Vom Samstag, 15. August, auf Sonntag, 16. August 2020, feierte eine mit dem Coronavirus infizierte Person mit ihnen im Club. Die Person wurde zwei Tage später positiv auf das Virus getestet.

Im Kantonsarztamt (Kaza) des Kantons Bern laufen jetzt Abklärungen, wie viele der Gäste, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im betroffenen Club waren, in Quarantäne gehen müssen. Dabei könnte es sich um maximal 419 Personen handeln. In Quarantäne geschickt werden nur Leute, die möglicherweise oder wahrscheinlich engen Kontakt mit der betroffenen Person hatten.

Deshalb ermittelt das Kaza derzeit, wer sich wo im Club aufgehalten hat, und ordnet für die Personen mit möglichem oder wahrscheinlichem engem Kontakt die Quarantäne an. In der SMS, die am Mittwochabend versandt worden ist, heisst es, dass die Betroffenen im Laufe des Donnerstags kontaktiert werden würden.

Der Berner Club Karma hat nun Konsequenzen gezogen: Die bevorstehenden Veranstaltungen wurden abgesagt. «Auch wenn Existenzen davon abhängig sind, die Sicherheit unserer Gäste sowie Mitarbeiter ging und geht immer vor!», heisst es in Statement des Clubs. Ab dem 28. August will das Lokal aber bereits wieder öffnen.

Auch Fussballer müssen in Quarantäne

Nicht nur Partygäste müssen in Quarantäne: Beim Fussballclub Roggwil ist ein Spieler der ersten Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. 16 Teamkollegen mit engem Kontakt zum Betroffenen sind in Quarantäne.

Der Drittligist stand am vergangenen Samstag gegen den SC Burgdorf auf dem Rasen, wie die «Berner Zeitung» am Donnerstag berichtet. «Leider betrifft die Quarantäne auch die Spieler des SC Burgdorf», bedauert die Roggwiler Mannschaft auf ihrer Homepage. Die Quarantäne dauert bis und mit 25. August.

Es ist dies der zweite Corona-Fall bei den Roggwiler Kickern. Am 14. August war bereits ein Spieler der zweiten Mannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden. Er war Ende Juli aus Auslandferien zurückgekehrt. Auch hier wurden Spieler und Betreuer in Quarantäne versetzt. Diese endet am Freitag.