Heisse Pläne

Karma meint es ernst

Der kalifornische Autohersteller hat eine Elektro-Plattform vorgestellt, auf der Sportwagen mit über 1000 PS gebaut werden sollen.

Karma bedeutet per Definition, dass jede Handlung unweigerlich eine Folge hat, und zwar nicht unbedingt im gegenwärtigen, sondern allenfalls in einem zukünftigen Leben. Als der amerikanische Autohersteller Fisker 2013 Regierungskredite nicht zurückzahlen konnte, wurde das Unternehmen vom US-Energieministerium zwangsversteigert – und letztlich mitsamt den Namensrechten am Karma, dem einzigen Fisker-Modell, nach China an den grossen Zulieferer Wanxiang verkauft. Die Chinesen, die unter anderem Batterien und elektrische Kleinbusse herstellen, haben den Namen des einstigen Firmengründers Henrik Fisker gestrichen, die Marke in Karma Automotive umbenannt und im kalifornischen Costa Mesa angesiedelt.