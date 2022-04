Nach zwei Jahren Corona-Pause : Karneval in Rio de Janeiro offiziell eröffnet

Auch dieses Jahr gibt es Corona-Beschränkungen. Die Stadtverwaltung hat die als «Blocos» bekannten grossen Strassenpartys nicht genehmigt, stattdessen soll es mehrere kleinere Partys geben.

Am Mittwoch hat die offizielle Eröffnungszeremonie des Karnevals begonnen.

In Rio de Janeiro ist am Mittwoch nach zwei Jahren Corona-Pause der weltberühmte Karneval eröffnet worden. Der Bürgermeister der brasilianischen Metropole, Eduardo Paes, übergab feierlich den Schlüssel der Stadt an «König Momo», den symbolischen Herrscher der Feierlichkeiten. «Ich verkünde stolz, dass die grösste Show der Welt zurück ist: Es lebe der Karneval», sagte Paes dazu.