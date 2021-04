FIA verhängt Mega-Strafe - Kart-Rüpel wird wegen dieses Ausrasters für 15 Jahre gesperrt

Für Jenson Button war die Sache damals schon klar. «Mit seinem ekelhaften Verhalten hat Luca Corberi sich gerade jede Chance auf eine Rennkarriere zerstört», schrieb der Ex-Formel-1-Weltmeister damals auf Twitter. Weiter forderte der Brite eine lebenslange Sperre für den Kartfahrer Corberi. Doch was geschah, dass Button eine solche drastische Strafe forderte? Im Final der Kart-WM 2020 sorgte der Italiener für eine irre Attacke. Nach einem Crash mit seinem Kontrahenten Ippolito wartete Corberi am Streckenrand und wollte sich für den Unfall rächen. Er warf die Frontschürze seines Karts auf Ippolito, der in dem Moment mit dem Rest des Feldes an Corberi vorbeiraste. Er traf einen anderen Fahrer, verletzt wurde zum Glück niemand.

Weiter ist in einem Video zu sehen, wie Corberi nach dem Rennen auf Ippolito losgeht. Mittendrin ist auch Corberis Vater, dem die Strecke gehört. Es brauchte mehrere Personen, um die Schlägerei zu stoppen. Einen Tag später zeigte sich der Italiener dann reumütig und entschuldigte sich bei den involvierten Personen. Zudem gab er seinen Rücktritt aus dem Rennsport bekannt. Er schrieb: «Ich möchte mich bei der Motorsport-Community für das entschuldigen, was ich getan habe. Es gibt keine Ausreden, die erklären, warum ich so eine schändliche Tat begangen habe. Das war etwas, was ich in meiner 15-jährigen Karriere noch nie gemacht habe, und ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft von niemand anderem gesehen wird.»