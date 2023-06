Unfall-Karte: Hier ist es auf Schweizer Strassen am gefährlichsten

Wie sicher leben Verkehrsteilnehmende in der Schweiz? Und wo ist die Unfallgefahr am grössten ? Das Vergleichsportal Hellosafe.ch hat die Verkehrsunfallstatistik der Schweiz genauer unter die Lupe genommen. «Unfälle auf Schweizer Strassen fordern immer mehr Opfer», schreiben die Autoren.

Es zeigt sich: Gemessen an der Einwohnerzahl lebt man in Uri am gefährlichsten (3,1 Unfälle pro 1000 Einwohner) gefolgt von Luzern (2,5 Unfälle) und Bern (2,4 Unfälle). Am sichersten lebt man in Basel Land (1,5), Aargau (1,6), im Wallis und im Appenzell Ausserrhoden (je 1,7).