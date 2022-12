Fifa-WM: Diese Fakten musst du zum Argentinien-Spiel wissen

In einem Spiel : Karten-Wucher – noch nie hat es so viele Verwarnungen bei einer WM gegeben

Neymar weinte am Ende der Partie. Twitter

Darum gehts Kroatien steht im WM-Halbfinal.

Brasilien trauert. Argentinien feiert derweil.

Das musst du zu den Spielen wissen.

Was für ein Schlussdrama: Die bisher so starken Brasilianer scheiterten bei der WM im Elfmeterschiessen an Kroatien. Der Vize-Weltmeister zog in den Halbfinal ein, die Seleção war am Boden zerstört. Und auch Lionel Messis WM-Traum lebt nach dem Nervenkrimi über die Niederlande. Wir zeigen dir die spannendsten Fakten zum Spieltag.

Kroatien – Brasilien 4:2 nP

Schwaches Brasilien: Die Südamerikaner schieden in vier der letzten fünf WM-Viertelfinalspielen aus dem Turnier aus. Seit dem 2:0-Finalsieg 2002 gegen Deutschland scheiterte Brasilien zudem in allen sechs WM-K.o.-Spielen an europäischen Teams.

Superstar mag Kroatien: Neymar erzielte sein 77. Tor für Brasilien und stellt damit den Rekord in der Seleção von Pelé ein. In seinen sechs WM-Partien gegen europäische Teams gelangen Neymar drei Tore – allesamt gegen Kroatien (zwei beim Aufeinandertreffen 2014).

Seleção schreibt Geschichte: Brasilien ist die erste Nation in der WM-Historie, die in der Verlängerung einer WM-Partie das 1:0 erzielte und anschliessend noch ausschied.

Nerven-Monster: In fünf der letzten sieben WM-Spiele, die in die Verlängerung gingen, war Kroatien beteiligt. Sieben der letzten acht K.o-Spiele Kroatiens bei WM- oder EM-Turnieren gingen in die Verlängerung – die einzige Ausnahme war die Niederlage im WM-Final 2018 gegen Frankreich.

Weghorst trifft nach einem verrückten Freistoss zum 2:2. SRF

Niederlande – Argentinien 3:4 nP

Elfmeter-Meister: Argentinien hat die meisten Elfmeterschiessen der WM-Geschichte gewonnen (5 von 6), während nur Spanien (4) mehr Elfmeterschiessen bei Weltmeisterschaften verloren hat als die Niederlande (3 von 4).

Sehr viele Karten: In diesem Spiel wurden 15 Karten (jeweils Gelb) für Spieler gezeigt, die zum Einsatz kamen. Das ist die höchste Anzahl in der WM-Geschichte und übertrifft das Spiel Kamerun gegen Deutschland im Jahr 2002 (14 – 12 Gelbe und 2 Rote Karten).

Maradona-Rekord geknackt: Lionel Messi war an 17 WM-Toren direkt beteiligt (10 Tore, 7 Vorlagen) und knackte damit den Rekord von Diego Maradona (16) für die meisten Torvorlagen eines Argentiniers bei Weltmeisterschaften seit Opta diese Daten erfasst (1966).

Klasse-Weghorst: Wout Weghorst ist der erste Einwechselspieler, der bei einer Weltmeisterschaft zwei Tore in einem Spiel für die Niederlande erzielt hat.

Schaust du die WM? Ja. Nein. Ich interessiere mich nur für Eishockey.