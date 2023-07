Zofingen: Karton-Brand im Recyclinghof

Im Recyclinghof der Gloor Transport AG in Zofingen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 17 Uhr sei bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass es in einem Recycling-Center in Zofingen brenne, so die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Mittwochmorgen.