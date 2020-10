Mit Pajtim Kasami holt der FC Basel einen international erfahrenen und physisch starken Spieler, der auf verschieden Positionen in der Offensive einsetzbar ist. Kasami startete seine Profikarriere 2010 bei der AC Bellinzona, ehe er nach einem halben Jahr zum italienischen Erstligisten US Palermo wechselte. Es folgten Engagements beim FC Fulham, bei Olympiakos Piräus und schliesslich beim FC Sion, für welchen der 28-Jährige zwischen 2017 und 2020 in 60 Spielen 14 Tore erzielte. Mit Olympiakos Piräus gewann Kasami 2015 und 2016 die griechische Meisterschaft sowie 2015 zusätzlich den griechischen Cup-Wettbewerb.