Schweden : «Kassen funktionieren nicht mehr» – Supermarkt schliesst 800 Filialen

Die schwedische Supermarktkette Coop wurde Opfer eines Cyber-Angriffs. Weil deswegen die Kassen ihren Dienst versagten, mussten hunderte Filialen in ganz Schweden schliessen.

«Unsere Kassen funktionieren nicht mehr», teilten die Verantwortlichen am Samstag mit.

Die schwedische Supermarkt-Kette Coop wurde am Samstag Opfer eines Cyber-Angriffs.

Cyber-Angriffe auf kritische Infrastruktur nahmen in letzter Zeit zu.

Am Samstag konnten Tausende Schweden nicht mehr einkaufen.

Nach einem Cyberangriff hat eine der grössten schwedischen Supermarktketten eigenen Angaben zufolge rund 800 Filialen vorübergehend geschlossen. «Einer unserer Subunternehmer war Ziel eines digitalen Angriffs, und deshalb funktionieren unsere Kassen nicht mehr», erklärte Coop Schweden am Samstag. Der Konzern hoffe, das Problem schnell in den Griff zu bekommen und die Filialen wieder öffnen zu können.

Die Supermarktkette gab keine weiteren Details zu der Cyberattacke bekannt. Coop Schweden nannte weder den Namen des betroffenen Subunternehmens noch die Methode, mit der das Unternehmen gehackt wurde. Die schwedische Tochtergesellschaft des Softwarekonzerns Visma teilte jedoch mit, das Problem stehe im Zusammenhang mit einem grösseren Cyberangriff auf das amerikanische IT-Unternehmen Kaseya am Freitag.

Versuch, Daten zu erpressen

Kaseya hatte seine Kunden nach dem Angriff aufgefordert, sofort ihren sogenannten VSA-Server abzuschalten, «bis Sie von uns weitere Informationen erhalten». Über den VSA-Server können Unternehmen all ihre Computer und Drucker von einem einzigen Arbeitsplatz aus steuern.

Mehrere tausend Firmen betroffen

Von der Ransomware-Cyberattacke auf die US-IT-Firma Kaseya könnten Experten zufolge mehr als tausend Unternehmen betroffen sein. Die VSA-Software von Kaseya sei manipuliert worden, «um mehr als tausend Unternehmen zu verschlüsseln», teilte die auf Cybersicherheit spezialisierte Beratungsfirma Huntress Labs am Samstag mit. Die Cyberattacke ereignete sich vor dem Wochenende, an dem in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert wird.