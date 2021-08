Nach 37 Jahren : «Kassensturz»-Moderator Ueli Schmezer verlässt SRF

Ein weiterer Moderator verlässt das SRF. «Kasstensturz»-Urgestein Ueli Schmezer sucht eine neue Herausforderung.

Nach 25 Jahre «Kassensturz» verlässt Ueli Schmezer das SRF. Schmezer war sogar 37 Jahre beim SRF angestellt. Nun sucht er eine neue berufliche Herausforderung. Schmezer zu seinem Abgang in einer Mitteilung: «Es fällt mir nach so langer Zeit enorm schwer, aber der Entscheid ist für mich persönlich der einzig richtige. Es ist der ideale Zeitpunkt für ein neues Kapitel in meinem Arbeitsleben. Ich kann auf 25 intensive und lehrreiche Jahre beim ‘Kassensturz’ zurückblicken. Nun bin ich offen für Neues und freue mich auf alles, was kommt.» Seine zukünftige Tätigkeit hat Schmezer noch nicht festgelegt.