Migros überfallen: Kassiererinnen mit Schusswaffe bedroht und mit E-Scooter geflüchtet

Ein Mann verübte am Samstagabend einen Raubüberfall beim Kassenbereich der Migros-Filiale in Allschwil (Symbolbild).

Ein Mann verübte am Samstagabend einen Raubüberfall beim Kassenbereich einer Migros-Filiale an der Spitzwaldstrasse in Allschwil, so eine Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft. Dabei erbeutete der Täter Bargeld mit einer Schusswaffe. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatte der unbekannte Täter den Tatort bereits verlassen und war mit einem Elektroroller Richtung Basel geflüchtet. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.