Für eigenen Western-Saloon - Kassierin plünderte Kirchenkasse um Hunderttausende Franken

Zum ersten Mal griff die Beschuldigte am 19. Juli 2017 in die Kirchenkasse, als sie eine private Rechnung über 15’000 Franken für Natursteine tilgte. Dies buchte sie als «Umbau Pfarrhaus» ab. Am 22. Juni 2018 folgte eine Transaktion über 100’000 Franken. Dies versuchte sie zu vertuschen, indem sie die Hälfte wieder rücküberwies und in der Folge in hoher Kadenz weitere Transaktionen in beide Richtungen tätigte, bis am 17. September schliesslich 301’000 Franken in der Kirchenkasse fehlten.