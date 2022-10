FCZ – YB, Servette – FCB: YB drückt von der ersten Sekunde an – FCZ gleich in der Defensive gefordert

FCZ-YB: Bo Henriksen feiert nach seinem Trainerdebüt in der Europa League nun sein Debüt in der Super League als neuer FCZ-Trainer. Beim 0:5 gegen PSV hatten die Zürcher nicht den Hauch einer Chance. Jetzt geht es im Letzigrund gegen erholte Berner Young Boys, die zudem auf dem Leaderthron sitzen. Folgt also die nächste Klatsche? Oder gibt es einen Befreiungsschlag? Das «Hinspiel» lässt Böses erahnen. YB gewann zum Saisonauftakt gleich mit 4:0.