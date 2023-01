Luzern: Kastanienbaum stürzt während Lichtshow um

«Wir waren am Quai in Luzern spazieren und haben uns die Lichtinstallationen vom Lilu angeschaut. Es hatte viele Gäste», erzählt News-Scout Claudia Foltys gegenüber 20 Minuten.

«Wir waren am Quai in Luzern spazieren und haben uns die Lichtinstallationen vom Lilu angeschaut. Es hatte viele Gäste», erzählt News-Scout Claudia Foltys gegenüber 20 Minuten. Die Lichtshows des Lichtfestivals Lilu ziehen aktuell Tausende Besucher und Besucherinnen in die Stadt Luzern. Am Samstagabend wurde es an der Uferpromenade beim Hotel Schweizerhof allerdings plötzlich dunkel. Einer der alten Kastanienbäume auf dem Schweizerhofquai war unerwartet umgestürzt und hatte offenbar für einen kurzzeitigen Stromausfall gesorgt.