Kata verschwand vor 8 Wochen – weiss ihre Mutter, wer sie hat?

Als die Mutter des Mädchens an dem Tag von der Arbeit zurückkehrte, konnte sie Kata nicht mehr finden. Die Frau alarmierte die Polizei.

Die fünfjährige Kataleya Alvarez ist am 10. Juni 2023 in Florenz spurlos verschwunden.

Das Mädchen spielte im Innenhof des Gebäudes, in dem es wohnt.

Was ist mit der kleinen Kata* passiert? Wieso wurde die Fünfjährige aus Florenz trotz der intensiven Ermittlungen der italienischen Polizei noch nicht gefunden? Das Mädchen verschwand am Nachmittag des 10. Juni, während es im Innenhof des ehemaligen Hotels, in dem es mit seiner Mutter wohnte, spurlos verschwand. Keine Zeugen, keine Kameraaufnahmen.