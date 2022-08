Neuenburg: Katalanischer Separatisten-Führer Cuixart zieht in die Schweiz

Jordi Cuixart kämpft seit Jahren für die Unabhängigkeit Kataloniens und sass für seinen Einsatz vier Jahre im Gefängnis. Nun will er sich in der Schweiz niederlassen, wie der «SonntagsBlick» berichtet. Cuixart bestätigt gegenüber der Zeitung: «Ja, ich ziehe mit meiner Familie in die Schweiz.» Gemeinsam wollen sie sich in der Nähe von Neuenburg niederlassen.