Steigende Corona-Infektionen : In Barcelona müssen Bars und Restaurants schliessen

Zur Eindämmung wieder stark steigender Corona-Infektionen hat die spanische Region Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona die Schliessung aller Bars und Restaurants angeordnet.

Doch auch in Katalonien steigen die Fallzahlen an.

Gäste essen und trinken in einer Snack-Bar in Barcelona im Juni 2020.

Die Anweisung zur Schliessung von Bars und Restaurants gelte zunächst für 15 Tage und trete am Freitag in Kraft, sagte die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés am Mittwoch. Die Behörden reagierten damit auf einen starken Anstieg der Corona-Zahlen seit etwa eineinhalb Wochen.