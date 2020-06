Katapult-Drohne beliefert Spitäler in Amerika

Die Covid-19-Pandemie bringt das Gesundheitswesen der USA an seine Grenzen. Eine spezielle Drohne, die bereits in Afrika im Einsatz war, soll nun für Abhilfe sorgen.

Ein «First» in Amerika

Das Projekt in North Carolina wird die Effizienz der Lieferung kritischer medizinischer Güter testen. Die Drohnen werden von einem Logistikzentrum aus in Kannapolis, North Carolina, gestartet. Dabei wird die Drohne mit einem Katapult in die Luft geschleudert, um Energie für den Flug zu sparen. Am Ziel wirft sie ihre Ladung per Fallschirm ab und kehrt dann zur Basis zurück. Dort hakt sich ein am Bauch der Drohne befestigter Haken an einem gespannten Seil ein.