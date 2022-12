Korruptionsskandal : Katar droht der EU wegen Korruptionsvorwürfen

Nach den Vorwürfen gegen Katar in der Korruptionsaffäre um das EU-Parlament hat Doha die Anschuldigungen zurückgewiesen und vor negativen Auswirkungen auf die Gaslieferungen gewarnt.

1 / 5 «Wir weisen die Anschuldigungen, die unsere Regierung mit Fehlverhalten in Verbindung bringen, entschieden zurück», sagte ein nicht genannter katarischer Diplomat in einer Erklärung. REUTERS Am Donnerstag hatten sich die EU-Parlamentarier mit grosser Mehrheit dafür ausgesprochen, die Zugangsberechtigungen für katarische Lobbyisten für die Dauer der Ermittlungen auszusetzen. Tamedia AG/Urs Jaudas Die mögliche Aussetzung des Zugangs für Katar zum EU-Parlament sei «diskriminierend» und werde die Beziehungen und die Gaslieferungen «negativ» beeinflussen, hiess es weiter. IMAGO/Sven Simon

Darum gehts Anfang Dezember wurde der Verdacht publik, dass Katar versuche, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen.

Der Golfstaat streitet die Anschuldigungen ab und warnt unter anderem vor einem negativen Effekt auf die regionale und globale Sicherheitszusammenarbeit.

Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, sagte, das EU-Parlament werde sich allen Drittländern in den Weg stellen, die versuchten, ihren Willen mit Geld durchsetzen zu können.

«Wir weisen die Anschuldigungen, die unsere Regierung mit Fehlverhalten in Verbindung bringen, entschieden zurück», hiess es in der offiziellen Erklärung aus Katar. Man sei nicht das einzige Land, das in den Ermittlungen genannt werde, dennoch sei ausschliesslich der Golfstaat kritisiert und angegriffen worden.

Die mögliche Aussetzung des Zugangs für Katar zum EU-Parlament sei «diskriminierend» und werde die Beziehungen und die Gaslieferungen «negativ» beeinflussen, hiess es in einer am Sonntag in Doha veröffentlichten Erklärung eines nicht näher genannter katarischen Diplomaten. Die Entscheidung, den Zugang Katars zum EU-Parlament zu stoppen, «wird einen negativen Effekt auf die regionale und globale Sicherheitszusammenarbeit haben sowie auf die derzeitigen Gespräche über die globale Energieknappheit und -Sicherheit», hiess es in der Erklärung weiter. Infolge des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energieknappheit ist die globale Bedeutung Katars als Gaslieferant in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen.

Was war geschehen?

Das EU-Parlament wird seit gut einer Woche von einer Korruptionsaffäre erschüttert. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen, bei denen mindestens 1,5 Millionen Euro in bar gefunden wurden. Die eingeleiteten Ermittlungen der belgischen Staatsanwaltschaft richten sich insbesondere gegen die mittlerweile abgesetzte EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili. Sie wird verdächtigt, von Katar bezahlt worden zu sein, um sich für die Interessen des Golfstaates einzusetzen.

Am Donnerstag hatten sich die EU-Parlamentarier mit grosser Mehrheit dafür ausgesprochen, die Zugangsberechtigungen für katarische Lobbyisten für die Dauer der Ermittlungen auszusetzen. Die endgültige Entscheidung darüber liegt bei Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.

«Klare Botschaft für alle bösartigen Akteure»

Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben), sie habe «eine klare Botschaft für all die bösartigen Akteure in Drittländern, die glauben, dass sie ihren Willen mit Geld durchsetzen können». Das Parlament werde sich ihnen in den Weg stellen.

«Wir werden einen Reformprozess einleiten, um zu prüfen, wer Zugang zu unseren Räumlichkeiten hat, wie diese Organisationen und Personen finanziert werden und welche Verbindungen sie zu Drittländern haben», sagte sie den Funke-Zeitungen. Das Reformpaket, das sie im neuen Jahr schnüren werde, betreffe den Schutz von Hinweisgebern, die Einhaltung des Verhaltenskodex und die Beziehungen zu Drittländern. «Das Parlament steht auf der Seite des Gesetzes, das werden die Verantwortlichen für diese Vergehen feststellen», sagte Metsola.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.