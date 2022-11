WM in Katar: Panini erwartet schlechtes Geschäft

Mieses Geschäft : Katar-Frust statt Sammelfieber – Panini-Bilder verkaufen sich schlecht

Die WM beginnt am 20. November. Es ist das erste Mal, dass die Fussballweltmeisterschaft in einem arabischen Land ausgetragen wird – und das erste Mal nicht im Sommer, sondern am Jahresende. Ausserdem steht Katar als Gastgeber wegen der Menschenrechtslage in der Kritik.