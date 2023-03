Katar: Gespräch von Michael Lauber und Gianni Infantino belauscht

Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, dass das Treffen vom 16. Juni 2017 im Hotel Schweizerhof in Bern heimlich mitgehört wurde.

Am 16. Juni 2017 traf sich der frühere Bundesanwalt Michael Lauber mit dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino. Das Treffen fand im Berner Hotel Schweizerhof statt. Was beide nicht wussten: Ihr Gespräch wurde heimlich mitgehört. Recherchen der «NZZ am Sonntag» haben ergeben, dass ihre Unterhaltung in einem verwanzten Raum stattfand. Demnach war der Golfstaat besorgt, dass ihm die Fussball-WM 2022 wieder weggenommen werden könnte, nachdem seine Menschenrechtslage immer wieder kritisiert wurde.