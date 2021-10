«Er hat seine Seele verkauft» - Katar kauft sich Beckham als Botschafter für 190 Millionen Franken

Die Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr ist seit der Vergabe höchst umstritten. Aufgrund der hohen Hitze im Sommer wurde die WM in den Winter verschoben und es wird von Menschenrechtsverletzungen sowie über 6500 toten Gastarbeitern auf den Stadion-Baustellen berichtet. Um das Image der Weltmeisterschaft und des Emirats etwas aufzupolieren, hat Katar nun den ehemaligen englischen Fussball-Superstar David Beckham als Botschafter engagiert. Im November wird der 46-Jährige laut der «Sun» offiziell als Werbegesicht für die WM in Katar vorgestellt werden. Für den zehnjährigen Botschaftervertrag soll Beckham rund 19 Millionen Franken pro Jahr kassieren – total also 190 Millionen Franken.

Wie die englische Boulevardzeitung berichtet, sei David Beckham im Oktober in Doha, der Hauptstadt Katars, zu Besuch gewesen und hat sich ein Bild vor Ort gemacht. Auch seine Frau Victoria Beckham, Ex-Spice-Girl und Modedesignerin, soll ihren Mann zum Engagement motiviert haben. «David glaubt an Katars Engagement für den Fortschritt und daran, dass die erste WM in der arabischen Welt bedeutende sowie positive Veränderungen bewirken kann», sagt ein Insider gegenüber der «Sun». Die Kataris hätten ihm zudem versichert, dass die Fans an der WM sicher sein werden und auch Regenbogen-Flaggen in den Stadien gezeigt werden dürfen. Dies, obwohl Homosexualität in Katar kriminalisiert und bestraft wird.