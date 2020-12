Sensation ist perfekt : WM-Gastgeber Katar bestreitet Testspiele in Europa-Qualifikation

Die Uefa und der asiatische Verband sind bei Verhandlungen zum Ergebnis gekommen, dass der WM-Gastgeber Katar an den europäischen Qualifikationsspielen teilnimmt. Das Netz lacht.

1 / 3 Am Montagabend wurden in Zürich die Gruppen für die WM-Qualifikation ausgelost. Foto: Imago Der ehemalige italienische Fussballer Daniele De Rossi bescherte der Schweiz ein Aufeinandertreffen mit seinem Heimatland. Foto: Imago Nun wird auch das Gastgeberland an den europäischen Qualifikationsspielen teilnehmen. Foto: Imago

Gastgeber Katar nimmt als Testspielgegner an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teil. Die Nationalmannschaft des Emirats wird in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, und Aserbeidschan einsortiert, wie die Europäische Fussball-Union am Dienstag bestätigte. Katar wird seine Heimspiele alle in Europa austragen, gewertet werden die Partien nicht. Die Auswahl des WM-Gastgebers soll so Wettkampfpraxis für die Endrunde im eigenen Land (21. November bis 18. Dezember) sammeln.

Das erste Gastspiel bestreitet der Asienmeister am 24. März gegen Luxemburg. Ort und Anstosszeit stehen noch nicht fest. Anders als beispielsweise die deutsche Gruppe J mit sechs Teams hätte in der Fünfergruppe A immer eine Nation pro Spieltag frei gehabt.

Twitter-User lachen

Die Schweizer Nationalmannschaft eröffnet die Qualifikation in der Gruppe C mit dem Auswärtsmatch in Bulgarien (25. März 2021). Die Spiele gegen den Favoriten Italien finden am 5. September (heim) und 12. November (auswärts) statt. Die weiteren Gegner sind Nordirland und Litauen, wie die Auslosung am Montagabend in Zürich ergab.

Pläne, dass Katar auf dem Weg zur eigenen WM an Qualifikationsrunden teilnimmt, sind nicht neu. Ursprünglich war es dabei aber um die Ausscheidungsspiele in Asien gegangen. Die Europa-Qualifikation beginnt im kommenden März, der letzte Spieltag findet im November statt. Nur die zehn Gruppensieger lösen direkt ihr WM-Ticket, die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.

Die Twitter-Community lacht derweil über den Entscheid der Uefa. «Katar, das ja als Gastgeber eigentlich schon für die WM qualifiziert ist, nimmt an der europäischen WM Quali Teil, spielen dann unter anderem gegen Portugal in der Gruppe, um Wettbewerbspraxis zu sammeln», schreibt jemand zynisch. Ein anderer User meint: «Gastgeber Katar spielt bei der Europa-Quali zur WM 2022 mit. Die Erdinger Fan-Auswahl, Kaufland und die U9 der Sportfreunde Schneeberg wurden nicht berücksichtigt.»