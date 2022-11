Budweiser reagiert auf Alkoholverbot rund um WM-Stadien

WM 2022 : Katar setzt Bierverbot um – so trocken reagiert Hauptsponsor Budweiser

In den Stadien soll nach Angaben der Fifa weiterhin alkoholfreies Bier verkauft werden. Alkoholhaltige Getränke können Fans, die nach Katar reisen, unter anderem beim offiziellen Fanfest in der Hauptstadt Doha konsumieren. «Nach Gesprächen zwischen den Behörden des Gastgeberlandes und der Fifa wurde entschieden, den Verkauf von alkoholischen Getränken auf das Fifa Fan Festival und andere Ziele der Fans sowie lizenzierte Veranstaltungsorte zu konzentrieren» hiess es in der Mitteilung.



Das Verbot wird auch den 75-Millionen-Dollar-Sponsorenvertrag der Fifa mit dem US-Konzern Budweiser verkomplizieren, die Fans verärgern, die sich bereits über die Beschränkungen aufregen, und die Organisatoren wieder einmal in Zugzwang bringen, sich anzupassen – diesmal nur 48 Stunden vor dem Eröffnungsspiel des Turniers.