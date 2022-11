WM 2022: «Katar-strophe» und «Es sollte um Fussball gehen, nicht um Politik»

Englands Harry Kane wird am Montagnachmittag gegen den Iran (14 Uhr) als Erster mit der speziellen Captain-Binde auflaufen.

Mit der Aktion «One Love» will die Nati ein Zeichen gegen jegliche Art von Diskriminierung setzen.

Granit Xhaka verzichtet an der WM in Katar darauf, mit einer farbigen Captainsbinde aufzulaufen.

Die Fifa hat sich durchgesetzt: Das Bild der Captains mit bunter «One Love»-Binde gehört nun der Vergangenheit an. Einige europäische Mannschaften, darunter auch die Schweiz, verzichten darauf, mit dem Regenbogen-Herz aufzulaufen. «Wir können unsere Spieler nicht in die Position bringen, in der sie sportliche Sanktionen inklusive Verwarnungen auf sich nehmen müssen», begründet SFV-Medienchef Adrian Arnold (49).