Ankündigung des Scheichs : Katar will an der WM 2022 nur Geimpfte ins Stadion lassen

Im November 2022 findet in Katar die Fussballweltmeisterschaft statt. Geht es nach dem dort regierenden Scheich, wird es eine WM nur für Geimpfte.

An der WM in Katar 2022 soll nur teilnehmen können, wer geimpft ist. Bauarbeiter vor dem in der Entstehung begriffenen Lusail Stadion.

Katar will nur gegen das Coronavirus geimpfte Zuschauer zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zulassen. «Bis zur WM werden die meisten Länder der Welt ihre Bürger geimpft haben», wurde Premierminister Scheich Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani von staatlichen Medien am Sonntag zitiert. «Aufgrund der Möglichkeit, dass einige Länder nicht in der Lage sein werden, all ihre Bürger zu impfen, wird Katar den Fans, die keinen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus haben, den Zutritt zu den Stadien verweigern.»