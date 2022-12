WM in Katar: Model Ivana Knoll spricht über Kritik an ihren Outfits

Die 30-jährige Ivana Knöll sorgt bei der Weltmeisterschaft in Katar wegen ihrer Kleidung für Diskussionen. Sie selber sagt, dass die Einheimischen kein Problem mit ihr hätten.

Nach Kritik bei WM : «Katarer haben mir bestätigt, dass ich anziehen kann, was ich will»

Ivana Knöll unterstützt Kroatien bei der WM in Katar. 20 Minuten

Darum gehts Kroatien steht an der WM in Katar im Achtelfinal und tritt gegen Japan an.

Ivana Knöll unterstützt ihr Team in Katar.

Während das Model in der Kritik steht, geht ein Schnappschuss von ihr viral.

Ivana Knöll, ein 30-jähriges Model aus Kroatien, sorgt bei der WM in Katar für Aufsehen. Dies, weil sie mit knappen Outfits das kroatische Team anfeuerte und damit für Unmut im Gastgeberland sorgte. So meinten ein paar User auf Social Media, dass sie die Kultur in Katar missachten würde.

«Schande über dich, respektiere die Kultur anderer» , schrieb etwa ein verärgerter Follower unter ein Video auf Instagram. «Du bist in Katar, nicht in Kroatien, du musst die Regeln respektieren, es ist ein muslimisches Land», ergänzte ein Zweiter. Als Hintergrund: Die Tourismusbehörde von Katar hatte Gäste im Vorfeld der WM gewarnt: «Von den Besuchern (Männern wie Frauen) wird erwartet, dass sie die lokale Kultur respektieren und in der Öffentlichkeit auf allzu freizügige Kleidung verzichten.»

Knöll versteht die Kritik nicht. Gegenüber TMZ Sport sagte sie: «Die Einheimischen haben mir bestätigt, dass ich anziehen kann, was ich will.» Generell habe sie nie Angst gehabt, verhaftet zu werden. Knöll: «Ich bin so, wie ich bin. Und ich glaube nicht, dass ich jemanden verletzte mit meinen Outfits.» Sie sei überrascht, dass jede Person in Katar sie kenne. «Das ganze Land spricht über mich – und eben, ich habe gesehen, dass ich akzeptiert werde.»

1 / 3 Ivana Knöll sorgt bei der WM in Katar für Aufsehen. IMAGO/Bildbyran Die 30-jährige Kroatin sagt zur Kritik an ihren Outfits: «Die Einheimischen haben mir bestätigt, dass ich anziehen kann, was ich will.» IMAGO/Bildbyran Kroatien spielt am Montag im WM-Achtelfinal gegen Japan (ab 16 Uhr live bei uns). IMAGO/Bildbyran

«Ich liebe euch alle»

Derweil postete die 30-Jährige auf ihrem Insta ein Foto von sich. Im Hintergrund zu sehen: mutmasslich katarische Männer, die Bilder von ihr knipsen. Eine Handlung, die für Kritik auf Social Media sorgte. Auf Twitter wurden die Männer daraufhin in Schutz genommen.

«Nur zu deiner Information, sie machen das Foto nicht, weil sie dich mögen, sondern weil sie deine Art und Weise, wie du in Bezug auf unsere Kultur falsch gekleidet bist, nicht mögen», so beispielsweise Mohammed Hassan Al-Jefairi, ein Unternehmer aus Katar.

Knöll äusserte sich dazu nicht, auf Insta bedankte sie sich lediglich für eine Million Follower: «Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich liebe euch alle.» Kroatien spielt am Montag im WM-Achtelfinal gegen Japan (ab 16 Uhr live bei uns).

