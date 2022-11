Datenschutzgefahr: Katarische WM-Apps spionieren die Fans aus

Mit der App Hayya kommt man in die Stadien oder kann mit dem ÖV fahren.

Fans aller Welt sollen an der WM in Katar vorsichtig sein: Zwei Apps, die sie installieren müssen, spionieren ihre Geräte aus.

Katar sammelt damit mehr Daten, als in den Datenschutzhinweisen der Apps angegeben ist.

Wer in Katar an die WM geht, ist verpflichtet, zwei Apps zu installieren.

Die katarischen WM-Apps stellen ein massives Datenschutzrisiko dar – so lautet eine Warnung der europäischen Datenschutzbehörden. Wer bei der Fussball-WM vor Ort ist, wird gezwungen, zwei Apps zu installieren: Ehteraz dient zur Nachverfolgung von Coronavirus-Infektionen und mit Hayya kommt man in die Stadien oder kann mit dem ÖV fahren. Das Problem: Die Daten, die von den Apps gesammelt werden, «gehen viel weiter», als in den Datenschutzhinweisen der Apps angegeben.