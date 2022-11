Katars Nationalteam ist halb so viel wert wie Manuel Akanji

WM-Quali in Europa, Gold Cup in den USA und Copa America in Brasilien – keiner der anderen 31 WM-Teilnehmer hat eine derart verrückte und zeitgleich auch fragwürdige Turnier-Vorbereitung hinter sich wie Katar. Weil der Wüstenstaat als Gastgeber automatisch qualifiziert ist, konnte das Team keine Qualifikationsspiele bestreiten.

Um trotzdem im Wettkampf-Modus zu bleiben, spielten die Katari darum einfach bei Turnieren auf anderen Kontinenten mit. In Europa bestritt die Weltnummer 50 im vergangenen Jahr in der WM-Quali-Gruppe A je zwei Spiele gegen Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan. Bei der Copa America 2021 (Südamerika) und dem Gold-Cup 2021 (Mittel- und Nordamerika) war Katar sogar als offizieller Teilnehmer mit dabei.

13 Spieler aus einem Club, niedrigster Kaderwert der WM

Die grossen Resultate blieben dort aber genauso aus wie in den zahlreichen Testspielen, die Katar in den letzten Monaten bestritt. In der einzigen Partie gegen einen anderen WM-Teilnehmer setzte es im September eine 0:2-Pleite gegen Kanada. Dabei investierte der Wüstenstaat im vergangenen Jahrzehnt im Hinblick auf die Heim-WM riesige Summen in Trainingsanlagen und die Nachwuchsförderung. Der kurze sportliche Höhenflug, der 2019 im überraschenden Gewinn der Asienmeisterschaft gipfelte, scheint trotzdem bereits wieder vorüber.