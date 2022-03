Grindelwald BE - «Katastrophale Zustände» – Bilder zeigen Ansteh-Chaos am Snowpenair

«Katastrophale Zustände»

Was ist los in Grindelwald? Laut Nadine Gehri, Kommunikation Snowpenair, liegt der Hauptgrund darin, dass das Festival in diesem Jahr zum ersten Mal in Grindelwald selber und nicht mehr auf der Kleinen Scheidegg stattfindet. «Es ist das erste Mal am neuen Standort», so Gehri. «Deshalb ist es zu Problemen gekommen.» Die Besucherströme seien schwieriger planbar, zudem sei ein Grossteil des Publikums fast zur gleichen Zeit angekommen. Mit der Technik sei alles in Ordnung.