Formel 1: Nach Verstappen-Desaster sind die Red-Bull-Sorgen gross

Der Weltmeister ist ratlos : «Katastrophe» – nach Verstappen-Desaster sind die Red-Bull-Sorgen gross

Max Verstappen scheidet zum zweiten Mal im Jahr 2022 aus. Bei Red Bull schrillen die Alarmglocken. Boss Helmut Marko stimmt pessimistische Töne an, Max Verstappen spricht von einer «Katastrophe».

Aus in Bahrain. Sieg in Saudiarabien. Jetzt das Aus in Melbourne! Weltmeister Max Verstappen gerät früh in der Formel-1-Saison wegen technischer Gebrechen ins Hintertreffen, muss in Australien zusehen, wie Ferrari-Star Charles Leclerc ungefährdet zum zweiten Saisonsieg rast. Der Niederländer muss seinen Boliden in der zweiten Rennhälfte wie schon in Bahrain vorzeitig abstellen.

«Ich rieche Flüssigkeit», funkt Verstappen in der 39. Runde an die Box. Sein Ingenieur antwortet: «Stell den Motor ab!» Der F1-Star muss dem Streckenposten Anweisungen geben, wie er seinen Boliden zu löschen hat. Noch nach Rennende ist er ratlos, was zum erneuten Ausfall geführt hat. Verstappen: «Wir hatten Probleme am Auto, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das wird analysiert. Wieder ein Ausfall ist natürlich schlecht für die Meisterschaft. Schlechtes Wochenende. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass es bis Imola (am 24. April live bei uns im Ticker, Red.) besser wird. Das ist schade.» In den vergangenen Jahren sei er mit der Zuverlässigkeit des Autos immer zufrieden gewesen, «jetzt ist es eine Katastrophe», so der 24-Jährige.