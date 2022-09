GP von Zandvoort : Katastrophen-Start für Verstappen – Piastri darf doch zu McLaren

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 in den Niederlanden.

Alonso-Entschuldigung an Hamilton

Fernando Alonso hat sich nach seinem Ausraster beim Formel-1-Rennen von Belgien bei Lewis Hamilton entschuldigt. «Die Hitze des Augenblicks, das Adrenalin des Augenblicks, endlich der Kampf um Platz zwei oder drei haben mich dazu gebracht, Kommentare zu machen, die ich nicht hätte abgeben sollen», sagte der spanische Alpine-Fahrer beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort. «Was für ein Idiot. Der weiss nur, wie man fährt, wenn er als Erster startet», hatte Alonso vor einer Woche in Spa nach einem frühen Crash über den Mercedes-Mann geschimpft.

Verstappen jagt Rekord

Schon neun von 14 Saisonrennen hat Max Verstappen gewonnen – ein Ende ist beim Weltmeister nicht in Sicht. «Das ist eine Leichtigkeit, mit der er momentan diese Leistungen bringt, das ist unbeschreiblich», meinte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko über seinen Zögling. Der Allzeit-Rekord von 13 Erfolgen in einem Jahr, den sich Michael Schumacher und Sebastian Vettel noch teilen, könnte in dieser Saison fallen. Verstappen ist auch in Zandvoort der klare Favorit. Schon 2021 beim Comeback in den Dünen nach 36 Jahren liess Verstappen seine Heim-Fans jubeln.