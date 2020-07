Beliebt bei Presse und Fans

Kate und William profitieren von Meghans und Harrys Rücktritt

Seit Meghan und Harry zurückgetreten sind, stehen Kate und William wieder vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Laut einem Royal-Experten kommt ihnen der Megxit zugute.

Seit in Grossbritannien erste Lockerungen nach dem Lockdown in Kraft getreten sind, nehmen Kate und William wieder öffentliche Engagements wahr. Vergangene Woche besuchte der Thronfolger anlässlich der Wiederöffnung von Restaurants und Bars beispielsweise ein Pub.

Vergleichsweise ruhig war es in den vergangenen Monaten um die britische Königsfamilie. Getrennt befanden sich die Mitglieder während des Lockdown in Selbstisolation, Engagements nahmen sie höchstens per Videochat wahr. Und nun, da auch in Grossbritannien angesichts der Coronavirus-Pandemie erste Lockerungen vollzogen wurden, stehen vor allem zwei ranghohe Royals im Scheinwerferlicht: Prinz William (38) und Herzogin Kate (38).