Herzogin Kate und Prinz William wollten mit Helikopter auf Fussballfeld landen – Dorf protestiert

Am Samstag landeten Herzogin Kate und Prinz William am Flughafen in Belize. Es war der Auftakt zu ihrer einwöchigen Royal-Tour in der Karibik.

Das Royal-Paar wollte ohne Rücksprache mit ihrem Helikopter auf dem Fussballfeld landen – ein No Go für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Am Wochenende begann die Royal-Tour von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) in der Karibik.

Anlässlich des Platinjubiläums von Queen Elizabeth (95) besuchen Herzogin Kate und Prinz William derzeit ausgesuchte Länder in der Karibik. Geplant sind Aufenthalte in den Commonwealth-Mitgliedsstaaten Jamaika, den Bahamas und Belize. Der Auftakt ihrer einwöchigen Royal-Tour verlief für die Cambridges jedoch nicht gerade nach Plan. Schon vor ihrer Ankunft gab es Irritationen.

Mit 21 Salutschüssen wurden die 40-Jährige und die Nummer zwei der britischen Thronfolge am Samstag am Flughafen in Belize begrüsst. Tags darauf stand eigentlich der Besuch einer Kakaofarm in Indian Creek auf der Agenda, der Termin wurde allerdings kurzfristig abgesagt. Was steckt dahinter?