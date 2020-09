In einem Interview mit «Vanity Fair» hat Hollywoodstar Kate Winslet zugegeben, die Zusammenarbeit mit den Regisseuren Roman Polanski (87, Bild) und Woody Allen (84) mittlerweile zu bereuen.

In einem neu veröffentlichten Interview gibt Hollywoodstar Kate Winslet (44) erstmals zu, dass sie es bedauert, trotz Missbrauchsvorwürfen mit den Regisseuren Roman Polanski (87) und Woody Allen (84) gearbeitet zu haben.

«Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen»

Im Interview kritisiert Winslet, dass die beiden Regie-Urgesteine trotz schweren Anschuldigungen in der Filmindustrie noch immer hoch angesehen seien. «Das ist für mich mittlerweile unverständlich», so die Schauspielerin gegenüber «Vanity Fair» : «Es ist verdammt erbärmlich.»

«Das Leben ist verdammt kurz, und ich möchte mein Bestes geben, um für jüngere Frauen ein anständiges Beispiel zu setzen», so Winslet. «Wir überlassen ihnen eine ziemlich vermurkste Welt, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, für eine angemessene Integrität zu sorgen.»

Zuvor verteidigte sie die Regisseure noch

So war die Britin war 2011 in Polanskis Komödie «Carnage» zu sehen und vor drei Jahren in Allens Drama «Wonder Wheel». Damals verteidigte sie ihre Entscheidung gegenüber der «New York Times» noch: «Als Schauspielerin muss man einfach darüber hinwegsehen und sich sagen: ‹Ich weiss eigentlich gar nichts, und ob irgendetwas davon wahr oder falsch ist.› Danach legt man es beiseite und arbeitet einfach mit der Person.»