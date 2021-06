«Mare of Easttown» – Kate Winslet besteht auf unretuschierte Nacktszene

Schauspielerin Kate Winslet brilliert gerade in der siebenteiligen HBO-Serie «Mare of Easttown».

Darin ist die Britin auch in einer Nacktszene zu sehen, in der sie allerdings nicht gut wegkommt – fand zumindest Regisseur Craig Zobel (53).

In der HBO-Serie «Mare of Easttown» verkörpert Kate Winslet eine Kleinstadtpolizistin namens Mare Sheehan.

Nacktszenen sind für Kate Winslet nichts Ungewöhnliches. Schon in «Titanic» zeigte sich die Britin hüllenlos. Mit ihren heute 45 Jahren sei sie – wie die Schauspielerin selbst sagt – allerdings nicht mehr die beste Wahl, wenn es um solche Art von Szenen gehe. Vielleicht aber gerade deshalb setzte sie in ihrer neuen Rolle als Polizistin Mare Sheehan in der HBO-Serie «Mare of Easttown» auf hundertprozentige Natürlichkeit. Dies machte sie dem Regisseur auch mehr als deutlich.